شكرا لقرائتكم خبر عن باحث مصرى بلندن: متوقع وصول 30 مليون جرعة من لقاح أكسفور إلى مصر فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد محمود سالمان، عضو فريق جامعة أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، إنه حصل على اللقاح قبل 4 أيام، وأعراضه مثل أعراض مصل الأنفلونزا العادية، وتوقع أنه سيتم إنتاج مليار جرعة قبل مارس المقبل.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلام أحمد فايق عبر برنامجه "مصر تستطيع"، المذاع على قناة dmc، أنه يتوقع أن يصل لقاح أكسفورد إلى مصر اعتبار من مارس المقبل، مؤكدا أنه يتوقع أن يصل إلى مصر 30 مليون جرعة من اللقاح، وفقا للاتفاقيات الدولية.

وتابع أن إنجلترا لن تستطيع منح التطعيم لأكثر من 2 مليون مواطن فى الأسبوع، مضيفا أن إنجلترا ستقوم بتوزيع الكميات الذائدة على بقية الدول بالتساوى، مؤكدا أن الكمامة ستظل مرافقة لنا طوال هذا العام ونأمل أن تخلى عنها مطلع 2022.

وأوضح أن الحاصلين على اللقاح قد يتعرضون للإصابة بكورونا ولكن بأعراض ضعيفة جدا وغير مؤثرة.