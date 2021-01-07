مدير مخبز يستولي على 6 ملايين جنيه من أموال الدعم بروض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط شريك ومدير مخبز بروض الفرج؛ بتهمة الاستيلاء على 5 ملايين و958 ألف جنيه من أماول الدعم.

المتهو استولى على المبلغ عن طريق استخدام بطاقات تموينية خاصة بالمواطنين من خارج المحافظة بماكينة صرف الخبز المسلمة للمخبز عمله، وإثبات عمليات بيع وهمية دون القيام بالإنتاج الفعلى أو التصنيع، ومن ثم صرف فارق الدعم المنصرف للرغيف من قبل الجهات المعنية لنفسه.

وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وأضاف بأنه شريك بالمخبز رفقة آخرين (جارى تكثيف الجهود لضبطهما).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.