السيسي يبحث هاتفياً مع نظيره القبرصي "القضايا الإقليمية في شرق المتوسط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، اتصالاً هاتفياً من نظيره القبرصي، نيكوس أناستاسيادس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول بحث عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص خاصة في مجال الطاقة، بالاضافة الي التشاور وتبادل الرؤي بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية فى اطار المصالح المشتركة واتساق مواقف البلدين في منطقة شرق المتوسط.

وأعرب الرئيس القبرصي عن حرصه على التنسيق وتبادل وجهات النظر مع الرئيس تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بمتانة العلاقات بين البلدين والتي تتطور بشكل متنامٍ في مختلف المجالات، ومؤكداً تطلع قبرص لتحقيق المزيد من الخطوات الملموسة بهدف ترسيخ أطر التعاون الثنائي والصداقة القائمة مع مصر، فضلاً عن مواصلة تعزيز آلية التعاون الثلاثي مع اليونان.

من جانبه؛ أثنى الرئيس عبدالفتاح السيسي على التطور المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي بين البلدين والمنعكس في الحرص المتبادل للتنسيق والتشاور المنتظم تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً مواصلة مصر تفعيل أطر التعاون الثنائي مع قبرص علي المستوي الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.