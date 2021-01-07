أخبار مصر

«دسوق» تشن حملة تطهير الصرف الصحي وتغلق سوق للوقاية من كورونا 

0 نشر
مجدي أبو العينين 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «دسوق» تشن حملة تطهير الصرف الصحي وتغلق سوق للوقاية من   والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة وقرى مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال تطهير خطوط الصرف الصحي بعدد من مناطق متفرقة بالمدينة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز دسوق بإصلاح أخطار الصرف بأماكن متفرقة بالمدينة بحضور فرق عمل التطهير التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبمتابعة المهندسة عايدة ماضي، رئيسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

كما شهدت غلق وفض الأسواق الأسبوعية بالمدينة، وذلك في إطار اتخاذ الاحترازية لصحة وسلامة المواطنين، في المجابهة والتصدي لعدوى فيروس كورونا.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    145,590

  • تعافي

    115,975

  • وفيات

    7,975

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا