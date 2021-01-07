شكرا لقرائتكم خبر عن «دسوق» تشن حملة تطهير الصرف الصحي وتغلق سوق للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة وقرى مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال تطهير خطوط الصرف الصحي بعدد من مناطق متفرقة بالمدينة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز دسوق بإصلاح أخطار الصرف بأماكن متفرقة بالمدينة بحضور فرق عمل التطهير التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبمتابعة المهندسة عايدة ماضي، رئيسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

كما شهدت غلق وفض الأسواق الأسبوعية بالمدينة، وذلك في إطار اتخاذ الاحترازية لصحة وسلامة المواطنين، في المجابهة والتصدي لعدوى فيروس كورونا.