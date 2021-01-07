غلق 3 مطاعم بكورنيش الإسكندرية خالفت تطبيق إجراءات مواجهة كورونا (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، اليوم الخميس، حملة مكبرة، على المنشآت والمطاعم والمقاهي، بطريق الكورنيش، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

شارك في الحملة ممثلين عن كل من «الطب البيطري والصحة والقوى العاملة ورخص المحلات والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق والأزمات والكوارث والرصد البيئي».

وأوضح اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الاسكندرية، أن الحملة أسفرت عن غلق ٣ منشأت عبارة عن ٢ كافيتريا ومطعم لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشدد على أصحاب المحال والمطاعم بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة، والإلتزام بتعليمات النظافة ووضع صناديق القمامة، والتنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالإلتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم.

غلق ٣ مطاعم بكورنيش الاسكندرية خالفت تطبيق إجراءات مواجهة كورونا-صور

غلق ٣ مطاعم بكورنيش الاسكندرية خالفت تطبيق إجراءات مواجهة كورونا-صور

غلق ٣ مطاعم بكورنيش الاسكندرية خالفت تطبيق إجراءات مواجهة كورونا-صور

غلق ٣ مطاعم بكورنيش الاسكندرية خالفت تطبيق إجراءات مواجهة كورونا-صور

غلق ٣ مطاعم بكورنيش الاسكندرية خالفت تطبيق إجراءات مواجهة كورونا-صور

غلق ٣ مطاعم بكورنيش الاسكندرية خالفت تطبيق إجراءات مواجهة كورونا-صور

غلق ٣ مطاعم بكورنيش الاسكندرية خالفت تطبيق إجراءات مواجهة كورونا-صور

غلق ٣ مطاعم بكورنيش الاسكندرية خالفت تطبيق إجراءات مواجهة كورونا-صور

غلق ٣ مطاعم بكورنيش الاسكندرية خالفت تطبيق إجراءات مواجهة كورونا-صور