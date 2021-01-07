شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 14 جراحة قسطرة بمستشفى «إسنا التخصصي» جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق طبى بمستشفى إسنا التخصصى جنوب محافظة الأقصر، بقيادة الدكتور محمود خضري، مدير عام المستشفى، والدكتور عبدالحميد صقر، نائب المدير في اجراء 14عمليه قسطره بالقلب ناجحه منها خمسة علاجيه بتركيب دعامات .

وتمت العمليات بالمستشفى بقيادة الدكتور حسين كراع اخصائي القلب والأوعية الدموية ورئيس القسم بالمستشفى والدكتور بدوى الطاهر امبابي استشاري القلب واستشاري قسطره القلب بالمستشفى والدكتور عصام بسطاوى والدكتور محمد عبدالغفار والدكتور مينا والدكتور أحمد طلعت وطاقم التمريض مستر مصطفى جمال ومستر محروس وذلك بحضور المدير الطبى بالمستشفى دكتور ابراهيم شنقير .

من جانبه تقدم الدكتور محمود خضري مدير المستشفى،والدكتور عبدالحميد صقر، نائب المدير، بخالص الشكر للفريق الطبي وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفانى في العمل لتقديم مثل هذه الخدمات الطبية المتميزه لمساعدة جميع اهالي مدينة إسنا تحت غطاء منظومة التامين الصحي الشامل .