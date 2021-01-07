شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يقرر تعيين «شرشر» رئيسًا لمدينة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر محافظ أسوان تعيين العميد عادل شرشر، رئيسًا لمركز ومدينة أسوان، خلفا للعميد طارق لطفي، الذي تقدم باعتذار عن منصبه.

ووجه شرشر رسالة إلى أهالي أسوان تفيد أنه متواجد في مكتبه لخدمة أصحاب الشكاوى قائلا:«مكتبي مفتوح للجميع دائما وأتمنى التعاون مع الجميع للإرتقاء بالمحافظة عاصمة الشباب والثقافة الأفريقية».

من ناحية أخرى قام رئيس المدينة الجديد بجولة ميدانية بالأحياء والقرى التابعة لمركز ومدينة أسوان.