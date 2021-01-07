شكرا لقرائتكم خبر عن موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة وتصنيف الفرق ومواعيد دور المجموعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ أجراءات سحب قرعة دوري أبطال أفريقيا فى الساعة الثانية ظهر الجمعة 8 يناير فى أحد فنادق مدينة القاهرة فى مصر حسب ما حدده الإتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف وكذلك مواجهات دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتم تصنيف أندية دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا حسب نتائج المباريات فى آخر 5 سنوات كما يلي:

التصنيف الأول الأهلي الوداد الترجي مازيمبي التصنيف الثاني الزمالك ماميلودي صن داونز حوريا فيتا كلوب التصنيف الثالث الهلال السوداني بيترو أتلتيكو سيمبا مولودية الجزائر التصنيف الرابع المريخ شباب بلوزداد تينجيت كايزر تشفيز

القنوات الناقلة لقرعة دوري ابطال أفريقيا

ويتم بث قرعة دوري أبطال أفريقيا على الهواء مباشرة عبر القناة الإخبارية المفتوحة beIN SPORTS NEWS HD l ، وتعتبر مجموعة قنوات بي إن سبورت هي التى لها حق نقل مباريات دوري أبطال إفريقيا ، ويبث الموقع الرسمي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم ( الكاف ) قرعة دوري أبطال لأفريقيا 2021 عبر حسابه الرسمي على موقع يوتيوب.

مواعيد دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا 2021

الجولة الأولي 12 و13 فبراير 2021

الجولة الثانية 23 فبراير 2021

الجولة الثالثة 5 و6 مبارس 2021

الجولة الرابعة 16 مارس 2021

الجولة الخامسة 2و3 إبريل 2021

الجولة السادسة 9و10 إبريل 2021