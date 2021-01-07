شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودي: 4 أزمات عربية تحيط بالمنطقة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال منصور الجبرتي، الكاتب الصحفي، إن الجميع شعر بالسعادة من مشاعر المحبة التي شهدتها القمة الخليجية في نسختها رقم 41، التي أقيمت في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» من الرياض مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع على قناة صدى البلد، أن علاقات الرباعي العربي مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، قوية ولا ترتبط بوجود أزمات طارئة فهناك علاقات متواصلة بين تلك الدول، فهناك اتحاد في الروئ وسعى استراتيجي طويل الأمد.

وتابع منصور الجبرتي، الكاتب الصحفي، أن المنطقة العربية تشهد 4 أزمات، في سوريا والعراق واليمن وليبيا، مؤكدا أن كل جهة لا تريد الاستقرار للمنطقة متضررة من المصالحة مع قطر والتكتل العربي، وحاولت إيران زعزعة أمن المنطقة.

وأوضح منصور الجبرتي، الكاتب الصحفي، أن تواجد قطر في القمة الخليجية في مدينة العلا السعودية، تعطي بوادر أمل لدى الشارع الخليجي.