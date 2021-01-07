شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب ينتظر قرار الرئيس لعقد جلسته الإجرائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى مجلس النواب استعداداته للجلسة الإجرائية، التى تُحدد بقرار من رئيس الجمهورية، حيث تم وضع ملصقات بالقاعة لضمان التباعد الاجتماعى بين الأعضاء وتزويد كافة المداخل ببوابات التعقيم.

ومن المنتظر، بعد الجلسة الإجرائية التى سيتم فيها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، تقدم كل حزب بقائمة تضم هيئته البرلمانية، ورئيسها، ووفقًا للبروتوكول المتبع فى المجلس تجلس الأغلبية على يمين رئيس المجلس، بينما تجلس المعارضة على يساره، ويخصص صفان من المقاعد الموجودة وسط القاعة أمام رئيس المجلس لجلوس الحكومة.

ووفقًا للمادة 94 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن حزب الأغلبية هو الحاصل على أكثر من نصف مقاعد المجلس، أى أكثر من 284 مقعدًا، وتنطبق هذه الحالة على حزب «مستقبل وطن» الذى يمتلك 316 مقعدًا، ويستطيع تسمية زعيم الأغلبية. ويشهد برلمان 2021 وجود ممثلين لـ12 حزبًا، جرت بينها اتصالات خلال الأيام الماضية لتشكيل ائتلافات تحت قبة البرلمان.

وحسب لائحة المجلس يجب على أن يقوم كل حزب أو ائتلاف برلمانى بإخطار رئيس المجلس كتابة فى بداية كل دور انعقاد عادى باسم ممثل هيئته البرلمانية بالمجلس، وأسماء من ينتمون للحزب أو الائتلاف من الأعضاء.

وعلى الحزب أو الائتلاف إخطار رئيس المجلس كتابة بكل تغيير فى هذه البيانات خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه. ويعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها فى كل ما يتعلق بشؤونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية فى الحديث فى المجلس ولجانه. ويجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للمعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأيها ووجهة نظرها، إما خلال دور الانعقاد، أو فى موضوع معين معروض على المجلس، أو فى إحدى لجانه، ولا يجوز الكلام عنها إلا بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة من جميع ممثلى الهيئات المعارضة.