شكرا لقرائتكم خبر عن وجه بتقديم أفضل رعاية للمرضى.. وكيل صحة الشرقية يزور مستشفى ههيا المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الخميس، زيارة مفاجئة على مستشفي ههيا المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-١٩»، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وخاصة أدوية الطوارئ، والأمصال، وللتأكد من تواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وارتداءهم للواقيات الشخصيّة أثناء التعامل مع الحالات المرضية.

وتفقد وكيل الوزارة قسم الإستقبال والطوارئ، وقسم الكلي الصناعي، ومركز الحروق والجرحات التكميلية، والعناية المركزة للحروق، وقام بالإطمئنان على الحالات المصابة نتيجة حادث حريق المخبز التي تمت بمدينة الزقازيق، ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي، كما تفقد بنك الدم، والاطمئنان على توافر فصائل الدم المختلفة ومشتقاته، كما تم الاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بعناية القلب، والحضانات.

وأكد وكيل وزارة الصحة على الإلتزام بخطوط سير منفصلة لمرضي الأمراض التنفسية، عن التخصصات الطبية الأخري، لمنع إنتشار العدوي، كما تم مناقشة خطة العمل مع مدير المستشفي، ومناقشة إجراء بعض التوسعات بالأقسام الداخلية، بالتعاون مع المجتمع المدني.