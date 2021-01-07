شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة الحيوان: إجمالى عدد الزوار اليوم 3 آلاف و500 زائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حديقة الحيوان إقبالا من المواطنين لزيارة الحديقة والمتحف الحيواني وبيت الزَواحف ومقار اناث الزرافات الثلاثة، حيث بلغ إجمالى أعداد زوار الحديقة اليوم بلغ 3 آلاف و500 زائر وفقا لضوابط الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

قالت الدكتورة مها صابر، مدير حديقة حيوان الجيزة، إن العاملين فى الحديقة والأطباء في حالة طوارئ خلال اليوم حيث تشهد الحديقة احتفالات أعياد الميلاد، مشيرة إلى عمل كردون حجري أمام الزرافات الجدد وفقا لقواعد العمل بحدائق الحيوان لحماية الزرافتين والمتابعة المستمرة لحالتهم الصحية.

ولفتت صابر إلى أن الحديقة أن الأسابيع الأخيرة شهدت اقبالا على زيارة حديقة الحيوان مقارنة بالأسابيع السابقة وهو ما يعنى استعادة جزء من الزيارات الكثيفة للحديقة قبل انتشار فيروس كورونا.

وتجمع عدد من زوار الحديقة بحثا عن الزرافتين الجديدتين بعد نفوق ذكر الزراف قبل أسبوع، الذى أثار جدلا كبيرا بسبب الوفاة المفاجأة له.

كما شهدت الحديقة احتفالا بأعياد الميلاد اقبالا متوسطا لزيارة نحوم حديقة الحيوان وخاصة الدب الروسي وبيت الزرافات وكرر الزوار خلال مشاهدتهم الزرافتين سؤالهم عن مبيت الزرافات الجديدة ومدي امكانية الاستعانة بذكر جديد خلال الشهور القادمة كما شهدت بيوت الزواحف وفرس النهر وسبع البحر إقبالا فوق المتوسط علي زيارة الشمبانزي والطيور النادرة وبيت الأسود والسباع.