شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة فرحة المنشاوى تكشف عن خطة عملها داخل البرلمان بعد تعيينها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة فرحة المنشاوى، نائبة رئيس جامعة المنصورة، وأحد المعينين في مجلس النواب، إن قائمة المعينين في مجلس النواب، ضمت مجموعة من الخبرات المتراكمة من مجالات مختلفة، حيث ضمت مجموعة من المحبين لوطنهم.

وأضافت نائبة رئيس جامعة المنصورة، خلال تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مصر الجديدة تحتاج إلى حلول خارج الصندوق وأفكار جديدة وفرق عمل تعمل سويا وتتعاون لإخراج حلول أفضل للعديد من المشكلات، وتنظيم أفضل ما نتمناه لبلادنا مصر.

وتابعت نائبة رئيس جامعة المنصورة، أنها ستهتم خلال تواجدها في البرلمان بجناحى الصحة والتعليم، كى يصبح التعليم في مصر والجامعات المصرية مصنفا في مراتب كبيرة عالميا ومعترفا به ويفوق التعليم في البلاد المتقدمة، والأستاذ الجامعى يعود له هيبته ويكثر عطاءه، كما أن المقررات الخاصة بنا وهى مقررات متقدمة تصبح مطابقة ومنافسة للمقررات في البلاد المتقدمة.

يشار إلى أنه يكفل الدستور والقانون لرئيس الجمهورية، سلطة تقديرية في حق تعيين عدد من النواب من أصحاب الخبرات والكفاءات في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية وغيرها، بهدف إثراء الحياة النيابية، على ألا تتجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء بواقع 14 سيدة.



شروط اختيار قائمة المعينين فى مجلس النواب

وحدد القانون شروطا معينة لاختيار النواب المعينين، وهي أن تتوفر في من يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في