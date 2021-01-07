شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط تستقبل 18 سفينة آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 18 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 8300 طن تشمل 600 طن يوريا و200 طن مولاس، و1600 طن أسمنت و5900 طن فوسفات .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40886 طنا، تضم 20000 طن ذرة و14000 طن فول صويا و1012 طن خشب زان و5324 طن قمح و550 طن خردة .‎

وسجلت حركة الصادر من الحاويات 281 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وبطاطا وخس وخرشوف وفاصوليا وقرنبيط وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (بصل وقطن وكركدية وبقدونس وسمسم وفول سودانى ولب سوبر ونعناع) وفواكه (فراولة وبرتقال وبلح) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وهولندا وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وبلجيكا وأمريكا وألمانيا وباكستان وإندونيسيا وسنغافورة والهند .

وسجلت عدد الحاويات الوارد 202 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1766 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 104811 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 60039 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2507 أطنان قمح متجهين إلى صوامع شبرا وعدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية مكافئة قادمة من الإسكندرية، وبشحن 22 حاوية مكافئة متجهة الى السادس من أكتوبر، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4153 شاحنة .