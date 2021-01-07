شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الكهرباء: تركيب 10 ملايين عداد مسبوق الدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك توجها عاما لدى الوزارة للتحول من المنظومة التقليدية إلى المنظومة الذكية، موضحا أنه تم توزيع وتركيب 10 ملايين عداد مسبوق الدفع، وتم تطوير الخدمات والتطبيقات الخاصة بالعداد الذكى والعداد مسبوق الدفع على المحمول، بحيث يكون استخدامه بسهولة لدى المواطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إنه تم ربط منظومة العدادات بمنظومة إلكترونية حتى يكون هناك ضبط جيد، وتحكم فى استهلاك الكهرباء لدى المواطن.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم عمل ألية مبسطة لتقنين كل التيسيرات للمواطنين، لافتا إلى أن التوجه للرقمنة والجزء الإلكترونى لكل الخدمات تسعى من خلاله الوزارة للتيسير على المواطنين وتقديم الخدمات بطريقة سهلة وبسيطة وبها نوع من الشفافية ولا يوجد به اى تدخل من عنصر البشرى.