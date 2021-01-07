شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة: تخصيص منصة للإعلان عن كافة الوظائف الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن التقرير الخاص بالجهاز الذى تم تقديمه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تضمن العديد من الملفات من بينها ملف التحول الرقمى، حيث إن الدولة اتخذت خطوات هامة فى هذا الشأن.

وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه تم تكويد كافة الخدمات في التنظيم والإدارة، بحيث تكون الأعمال داخل الجهاز أسرع، وتم تزويد بعض الزملاء في الجهاز بجهاز لاب توب، وأجهزة حديثة ليتم عملية العمل عن بُعد، وهو ما يصب فى سرعة أداء الأعمال.

وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه تم تثبيت 25 ألف زميل وزميلة، وتم تم تنفيذ أحكام قضائية نحو 20 ألفا و883 حكما قضائيا، وتم تنظيم برامج تدريبية خلال الفترة الماضية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

ولفت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إلى أنه تم تنفيذ 78 برنامجا استفاد منها الكثير من الشباب، بجانب تنفيذ 20 برنامجا للحاسب الآلى، وتم تخصيص منصة للإعلان عن كافة الوظائف الحكومية، حيث تم نشر 795 إعلان وظائف حكومية خلال عام 2020 .