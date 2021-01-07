شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى عزل: فقدان حاسة الشم ليست العرض الأساسى لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شريف محسن منسق عام مستشفيات عزل جامعة عين شمس التخصصى، إن سرعة انتشار فيروس كورونا هذا العام أكبر من العام الماضى، ونقاتل من أجل عدم زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلام أحمد فايق عبر برنامجه مصر تستطيع المذاع على قناة dmc، أن زيادة الإصابات بفيروس كورونا بمعدل كبير ، ونقترب من ذروة إصابات الموجة الثانية، لافتا إلى أنه لا نعتمد حاليا على المسحة فى تحديد الإصابات والتحاليل والأشعة هى أولى خطوات الحسم.

وتابع أن حالات الأطفال حتى الآن لازالت فى نفس نسب الإصابات الموجة الاولى لفيروس كورونا، مضيفا أن الأطفال لا يدركون فقدان حاسة الشم، مما يؤخر اكتشاف الإصابة، لافتا إلى أنه لكل المخالطين العزل هو أفضل طريق لحسم الإصابة بكورونا من عدمها.

وتابع أن فقدان حاسة الشم ليست العرض الأساسى لكورونا، وعودتها خلال أسبوعين بعد الإصابة.