شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات طبية فندقية بمستشفيات الرعاية الصحية بمواصفات عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فيديو مصور بثته الصفحة الرسمية لهيئة الرعاية الصحية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، عن تجهيز قسم للرعاية الصحية الفندقية بمستشفي النساء والولادة التخصصى بمحافظة بورسعيد وفق أحدث المواصفات العالمية في تجهيز الغرف الفندقية ليصبح جاهزًا لتقديم الخدمات الأكثر تميزًا لمنتفعات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

ويأتى ذلك ضمن استعدادت الهيئة العامة للرعاية الصحية لتطبيق الخدمات الفندقية، وذلك لخدمة منتفعات منظومة التأمين الصحي الشامل من السيدات بمحافظة بورسعيد، باعتبارها أولى محافظات المرحلة الأولى من مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية آداة الدولة الرئيسية لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، أن استحداث مفهوم الخدمات الفندقية بالمستشفيات التابعة للهيئة يهدف إلى توفير سبل الراحة النفسية والجسمانية للمريض وتحسين انطباعه عن خدمات المستشفى، بما يحقق أعلى مستوى من الجودة الشاملة وتحسين بيئة العمل وكسب ثقة المنتفعين بالمظومة، ومن ثَّم تحقيق التفوق والتميز على المستويين الإكلينيكي والخدمي.

يشار إلي تقديم مستشفى النساء والولادة التخصصي ببورسعيد، الخدمات الطبية للأطفال حديثي الولادة أيضًا، بطاقة استيعابية 52 سرير بالقسم الداخلى، وغرفتي عمليات وكشك ولادة، وملحق بقسم العمليات 19 حضانة للأطفال بسريرين بمشتملاتها من أجهزة التنفس الصناعي.

وبالنسبة لقسم العناية المركزة فيضم 9 أسرة عناية مركزة بملحقاتها، لخدمة الحالات الحرجة بعد الولادة، إضافة إلى قسم الطوارئ بالمستشفى الذي يستقبل الحالات الطارئة على مدار 24ساعة، فيما يوجد 3 عيادات خارجية بالمستشفى، الأولى للكشف عن الحوامل، والثانية لمناظرة أمراض النساء، والثالثة لتنظيم الأسرة.