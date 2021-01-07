شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز اليوم .. 3 فرق في مركز الوصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدوري المصري الممتاز لعب مباراة المصري والإتحاد السكندري اليوم والتى انتهت بتعادل المصري مع الإتحاد السكندري فى المباراة التى تم لعبها ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري اليوم، ليرتفع ترتيب كلا الفريقين فى ترتيب الدوري المصري .

وأحرز أحمد رفعت هدف نادي المصري فى مباراة الإتحاد السكندري ضد المصري اليوم بينما أحرز محمود رزق هدف نادي الإتحاد السكندري.

جدول ترتيب الدوري المصري

الفريق عدد المباريات النقاط الجونة 5 11 الأهلي 4 10 الزمالك 4 10 المصري 6 10 الاتحاد السكندري 5 8 سيراميكا كليوباترا 4 7 الأهرام 4 7 مصر المقاصة 6 7 الإسماعيلي 6 6 نادي أسوان 5 6 سموحة 5 6 وادي دجلة 4 5 البنك الأهلي 5 5 غزل المحلة 5 5 إنبي 4 4 الإنتاج الحربي 5 4 المقاولون 4 3 طلائع الجيش 5 1