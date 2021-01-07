شكرا لقرائتكم خبر عن تعبئة 90 أسطوانة أكسجين لمستشفيات عزل كورونا ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، اليوم الخميس، بالمرور على مستشفى الواسطى المركزي لمتابعة انضباط سير العمل وتوافر الأدوية والأمصال وأسطوانات الأكسچين كونها إحدى مستشفيات العزل لحالات كورونا، وتم تعبئة 90 أسطوانة أكسجين وجاري التنسيق لتعبئة 50 أسطوانة أخرى، يأتي ذلك ضمن تكليفات محافظ بني سويف بالتعاون المشترك بين جهات المحافظة المعنية للتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها الدولة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وفي القطاع التمويني قامت إدارة التموين بالواسطى، بحملة تفتيشية استهدفت المخابز البلدية بقرية الميمون لضبط الأسواق وتشديد الرقابة على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة، وقد أسفرت الحملة عن 22 مخالفة تموينية تنوعت بين التصرف في 76 جوال دقيق وبيعها بالسوق السوداء ونقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون للمواطنين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.