شكرا لقرائتكم خبر عن عالم أزهري يكشف حكم المصافحة والعناق في زمن الكورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ أحمد علوان، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه لم يرد عن النبي محمد صل الله عليه وسلم، سوى في مرة أو مرتين أن قام بتقبيل أحدًا على كتفيه.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج «أحلام مواطن»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أن الأصل في اللقاء هو المصافحة، وليس بالأحضان والعناق.

وأشار الشيخ أحمد علوان، أحد علماء الأزهر الشريف إلى أنه يجب عدم المصافحة حال وجود وباء، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.