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تعرف على حكم صلة الأرحام عبر السوشيال ميديا (فيديو)

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ أحمد علوان، أحد علماء الأزهر الشريف، إن السؤال والتواصل مع الأهل والأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يؤجر عليها المسلم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج «أحلام مواطن»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أن تبسم المسلم في وجه أخيه يؤجر عليه.

وأشار الشيخ أحمد علوان، أحد علماء الأزهر الشريف إلى أن المعانقة والأحضان عند المقابلة بين الأهل والصدقاء ليست من السنة النبوية، والسنة هي فقط المصافحة، موضحا أنه حال وجود وباء فلا داعي للمصافحة.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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