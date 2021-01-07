شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية ترحب بفرق بطولة كأس العام لكرة اليدة بتمثال رياضي وأعمدة إنارة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة الاسكندرية، استعدادات استقبال بطولة كأس العالم لكرة اليد، المقرر انطلاقها ١٣ يناير الجاري وذلك على الصالة المغطاة بإستاد برج العرب الرياضي، وقامت بتثبيت، اليوم الخميس، تمثالًا على شكل لاعب كرة يد بمدخل المدينة على الطريق الصحراوي.

وأنهى حي وسط أعمال إحلال وتجديد الكابلات بطريق كارفور، بداية من كوبري حسن علام حتي الكمين، التي نفذتها شركه كهرباء الاسكندرية، وأوضح اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، أنه تم رفع الأعمدة الايلة للسقوط بداية من ميدان محطة مصر حتي طريق كارفور.

وأضاف، أن المدينة قامت بتجديد الكابلات بشبكة الإضاءة العامة بطريق كارفور، وتم رفع الأعمدة الديكورية المتاكلة والايلة للسقوط، بمعرفة مقاول الصيانة الخاص بالحي، في إطار إظهار الإسكندرية بالمظهر اللائق.

الاسكندرية تواصل إستعدادها لكأس العالم.. تمثال لاعب كرة يد يجمل مدخل الإسكندرية وصيانة أعمدة الانارة

الاسكندرية تواصل إستعدادها لكأس العالم.. تمثال لاعب كرة يد يجمل مدخل الإسكندرية وصيانة أعمدة الانارة

الاسكندرية تواصل إستعدادها لكأس العالم.. تمثال لاعب كرة يد يجمل مدخل الإسكندرية وصيانة أعمدة الانارة

الاسكندرية تواصل إستعدادها لكأس العالم.. تمثال لاعب كرة يد يجمل مدخل الإسكندرية وصيانة أعمدة الانارة

الاسكندرية تواصل إستعدادها لكأس العالم.. تمثال لاعب كرة يد يجمل مدخل الإسكندرية وصيانة أعمدة الانارة