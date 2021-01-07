شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك يزيح جيف بيزوس عن لقب أغنى شخص بالعالم بثروة تقدر بـ185 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصبح الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك للتو أغنى شخص في العالم، فقد تجاوزت صافي ثروته 185 مليار دولار.

وساهم الارتفاع في سعر سهم Tesla يوم الخميس ماسك بتجاوز جيف بيزوس، الذي كان أغنى شخص في العالم منذ عام 2017 وتبلغ ثروته حاليًا حوالي 184 مليار دولار.

وتمثل زيادة ثروة ماسك على مدار العام الماضي أسرع صعود إلى قمة قائمة الأثرياء في التاريخ- ويمثل تحولًا ماليًا دراماتيكيًا لرجل الأعمال الشهير الذي كان قبل 18 شهرًا فقط في العناوين الرئيسية يواجه انتقادات باستنزاف أمول تسلا النقدية السريع ورافعته الشخصية ضد أسهم الشركة.

بدأ ماسك عام 2020 بثروة تقدر بـ 27 مليار دولار، وكان بالكاد من بين أغنى 50 شخصًا.

أضاف سعر سهم Tesla الصاروخي- الذي زاد أكثر من تسعة أضعاف خلال العام الماضي- أكثر من 150 مليار دولار إلى صافي ثروته.

وفي الوقت نفسه، ظل سعر سهم أمازون أكثر هدوءًا بسبب احتمالية زيادة التنظيم من واشنطن.

تجاوز إيلون ماسك وارن بافيت في يوليو ليصبح سابع أغنى شخص. وفي نوفمبر، تجاوز ماسك بيل غيتس ليصبح ثاني أغنى شخص.

واكتسب ماسك ثروة أكبر خلال الاثني عشر شهرًا الماضية من ثروة بيل غيتس الصافية البالغة 132 مليار دولار.

تم تداول أسهم Tesla مؤخرًا عند حوالي 790 دولارًا، بزيادة أكثر من 4 ٪ في تداولات الخميس. نمت القيمة السوقية للشركة لتصل إلى 737.6 مليار دولار