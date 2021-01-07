شكرا لقرائتكم خبر عن محو أمية 17 ألف و300 مواطن في بنى سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال معتز عبدالرؤوف، مدير فرع محو الأمية وتعليم الكبار ببني سويف، اليوم الخميس، إنه تم محو أمية 17 ألف و300 مواطن بالمحافظة من خلال النصف الأول من عام 2020/2021 .

وأشار في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إلى أن الفرع يقوم بإرسال قوافل دورية وشبه يومية للقرى والنجوع ويتم عمل اختبارات للذين يجيدون الكتابة والقراءة داخل القرية ويتم تصحيح الأوراق وقوافل أخرى لتسليم الشهادات بكل قرية على مستوى 7 مراكز و39 مجلسًا قرويًا وتم وقف تلك القوافل منذ يناير الحالي بناءًا على تعليمات رئيس مجلس الوزراء بسبب فيروس كورونا.

وأضاف مدير فرع محو الأمية ببني سويف: «نفتح لهم فصولًا للذين لا يجيدون القراءة والكتابة من خلال مدرسي محو الأمية، أو فصول الجهات الشريكة وطلاب الجامعات، وهناك 2400 فصل محو أمية في كافة أرجاء المحافظة».