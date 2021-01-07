شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: كل الأديان بها أمور مشتركة ويجوز الاحتفال بها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الأعياد بالمعنى العرفي مراد بها التذكر وليس أكثر، وجميع الأديان تدعو إلى ذلك، مشددًا على أن جميع الأديان بها أمور مشتركة ويجوز الاحتفال بها.

أضاف الجندي في برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة «dmc»، مساء اليوم الخميس، أن الناس تفرح بالمشترك وليس المعتقد، فمثلًا لو كان هناك من يحتفل بـ«عيد النظافة» وفي هذا اليوم يتم تنظيف الشوارع فهل هذا يسيء لأحد؟ مؤكدًا أن هذا اعتقادهم ولهذا لا يجب تكفيرهم وما شابه.

تابع أن العقلية الحجرية لو كانت موجودة وقت نزول القرآن الكريم لحدثت مشاكل كبيرة، موضحًا أنه يتم الاحتفال بنبي كريم جاء بمعجزة، مهنئًا المسيحيين في مصر بقوله: «يجعله عيدًا مبارك على بلادنا».

لفت إلى أن هناك العديد من المناسبات التي يتم الاحتفال بها منها المتكررة مثل نصر 6 أكتوبر 1973 ويحدث فيها كلما حان وقتها تأجج في مشاعر المصريين والوطن، متابعًا أن كلمة «عيد» هنا تأتي للتذكر.