شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يعلن: تسليم أجهزة قياس الاكسجين لحالات العزل المنزلي المصابين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الخميس، إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد الأحد المقبل.

وأوضح الداودي أن المبادرة تهدف إلى متابعة الحالات البسيطة إكلينيكيا لمرضى كورونا الذين يخضعون للعزل المنزلي سواء الذين تم تشخيصهم بمستشفيات المحافظة أو الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص بهم حيث تقدم المبادرة خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريا طوال فترة العزل المنزلي حتى تمام شفاء المريض وفى حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال المرضى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

من جانبه أوضح الدكتور راجي تاوضروس، مدير مديرية وزارة الصحة بمحافظة قنا، أنه تم تخصيص 50 فريق على مستوى المحافظة لمتابعة حالات العزل المنزلي من خلال عمل 4 زيارات تبدأ في اليوم الثاني من تاريخ تشخيص الحالة ثم اليوم الرابع والسادس والعاشر.

وأضاف أنه سيتم تسليم أجهزة pulse oximeter الخاصة بقياس نسبة الأكسجين في الدم وقياس النبض للحالات ذات الأولوية وهي (مريض فوق 60 عام ويعاني من أمراض مزمنة، السيدة الحامل، مريض فوق 60 عام ولا يعاني من أمراض مزمنة، مريض أقل من 60 عام) على أن يحتفظ المريض بالجهاز لمدة 10 أيام وهي الفترة المقررة للعزل.