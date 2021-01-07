شكرا لقرائتكم خبر عن «تطوير العشوائيات»: انتهاء العمل في 312 منطقة غير آمنة بنهاية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إنه تم الانتهاء من تطوير ٣١٢ منطقة غير آمنة من إجمالي ٣٥٧ منطقة بنهاية عام ٢٠٢٠ ضمن خطة القضاء على العشوائيات.

وأضاف صديق، أنه يتم حاليًا العمل في ٤٥ منطقة غير آمنة أخرى بتكلفة تقديرية للمشروعات بلغت ٣٩ مليار جنيه.

وأشار صديق إلى أنه تم الإنتهاء من تطوير ٢٠ سوقا عشوائية من إجمالي ١١٥٠ سوق، وأنه يتم العمل حاليا في ٢٠ سوق آخر، بتكلفة تقديرية للمشروعات بلغت ٤٤ مليار جنيه.

وأكد صديق أنه تم الانتهاء من ٥٣ منطقة غير مخططة على مساحة ٤٦١٦ فدانًا من إجمالي ١٥٢ ألف فدان ضمن خطة القضاء على المناطق غير المخططة، مشيرا إلى بدء الأعمال في ٧٩ منطقة أخرى على مساحة ٦٩٤١ فدان، بتكلفة تقديرية للمشروعات بلغت ٣١٨ مليار جنيه.