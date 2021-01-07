شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارة وزيرة الصحة: التزام المصريين بالإجراءات الاحترازية يقلل الإصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نهى عصام، مستشارة وزيرة الصحة والسكان، إن هناك ثابت واحد لا يتغير رغم كل التغيرات هناك زهو أهم عنصر في مصير فيروس كورونا رغم مدى تحور الفيروس وهو مدى التزام المصريين بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والذي من شأنه أن يقلل الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت «عصام»، خلال لقائه مع الإعلامي عماد الصديق، في برنامج «بكل هدوء»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن المخاطر والأعراض الجانبية للقاحات المتاحة لا تتعدى المعتاد عليه في مجال اللقاحات عمومًا، مثل تفاعلات الحساسية وسخونية لموضع أخذ اللقاح والإسهال، وكل ذلك لا يحتاج تدخل طبي معين خاص بلقاح كورونا.

وأشارت مستشارة وزيرة الصحة، إلى أمان وفاعلية اللقاحات المتاحة وفقًا للبيانات والتجارب التي جرت خلال الفترة الماضية، ويسري ذلك على اللقاح الصيني الذي سيبدأ التطعيم به على جرعتين بينهما 21 يوم«، موضحا أن الموقع الإلكتروني للقاحات فيروس كورونا سيتاح عليه جميع المعلومات، خصوصًا المتعلقة بشرح الأعراض الجانبية قبل الفوائد والفاعلية التي يحققها اللقاح.

وتابع: «من المتوقع أن تحصل مصر على حقوق تصنيع اللقاح، قائلة:»هنصنع اللقاح الصيني ونسير بالفعل في كل الإجراءات التي تخص هذا الأمر خلال الفترة الأخيرة«، مؤكدا أن جزءا من المفاوضات مع الشركات المنتجة للقاحات تشمل حقوق التصنيع في مصر، مشيرة إلى أنه لا نملك حاليا سوى الالتزام بالإجراءات وهي اللقاح المضمون على الإطلاق.

وأوضحت أن هناك انتشار أوسع في مصر لفيروس كورونا المستجد، ولم نلاحظ شد مرض خلال الموجة الثانية في مصر، ونطبق البروتوكول العلاجي الذي تم الموافقة عليه في شهر ١١ – ٢٠٢٠ لافتا، إلى أنه لم يتم رصد أي تغير في أعراض فيروس كورونا المستجد خلال الموجة الثانية بمصر مؤخرا.