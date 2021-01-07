شكرا لقرائتكم خبر عن خبير طاقة نووية: مرحلة الإنشاءات لمحطة الضبعة تستغرق 5 أعوام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، إن مشروع محطة الضبعة النووية الأضخم في تاريخ مصر.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، ببرنامج «أحلام مواطن»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أن ضخامة مشروع الضبعة النووي وتعقيداته تتطلب متابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول المشروع وجميع المراحل التي تم الانتهاء منها وهو ما يحدث باستمرار.

وأشار نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق إلى أن هناك تنسيقًا كاملَا بين الدولة المصرية وروسيا في ملف إنشاء محطة الضبعة النووية.

وكشف الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، أن المرحلة التي يتم الانتهاء منها حاليا في مشروع الضبعة النووية في يونيو عام 2021، ثم يتم الحصول على تقرير من جانب هيئة الرقابة النووية والإشاعة على تقرير الأمان الآولي للمشروع، وحينها يتم الحصول على إذن ببداية الإنشاءات وتستمر تلك المرحلة 5 سنوات.

واستطرد نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق"، أن مشروع الضبعة النووي بمثابة أمن تكنولوجي وطني عبر إدخال التكنولوجيا النووية في المصانع المصرية، ويمكن حينها بيع المنتجات المصرية في السوق العالمية وتنافس المنتجات العالمية.