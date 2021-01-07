شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. القوات المسلحة تبدأ الليلة تطهير الأماكن العامة لمنع انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها أنه فى إطار مساندة جهود أجهزة الدولة فى أعمال التطهير والتعقيم لمجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا ستقوم القوات المسلحة اعتبارًا من منتصف ليل اليوم بأعمال التطهير لبعض الأماكن التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.



القوات المسلحة تبدأ منتصف الليل تطهير الأماكن العامة للوقاية من كورونا القوات المسلحة تبدأ منتصف الليل تطهير الأماكن العامة للوقاية من كورونا

فى إطار مساندة جهود أجهزة الدولة فى أعمال التطهير والتعقيم لمجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا ستقوم القوات المسلحة اعتبارًا من منتصف ليل اليوم بأعمال التطهير لبعض الأماكن التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.



وزير الكهرباء: استبدال العداد التقليدى بمسبوق الدفع للمتقاعسين عن سداد الفواتير وزير الكهرباء: استبدال العداد التقليدى بمسبوق الدفع للمتقاعسين عن سداد الفواتير

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم استبدال العداد التقليدى بمسبوق الدفع لأى مشترك يتقاعس عن سداد فواتير الاستهلاك بحد أدنى فاتورتين، مؤكدا أن هذا القرار جاء للحفاظ على حق الدولة، وعدم تراكم المديونيات التى تتسبب فى عجز مالى كبير بشركات توزيع الكهرباء.

وأوضح شاكر لـ ”الخليج 365”، أن استبدال العداد التقليدى بمسبوق الدفع ليس عقاب للمواطن، ولكنه من منطلق الحرص على مستحقات الدولة والتيسير على المواطنين لعدم تراكم مديونيات جديدة عليهم، موضحًا أن هناك تعليمات لشركات التوزيع بتقسيط المديونيات على المشتركين يتم خصمها من عمليات الشحن.



تحت رعاية الرئيس السيسي.. الداخلية تطلق المرحلة 16 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس السيسي.. الداخلية تطلق المرحلة 16 من مبادرة كلنا واحد

تحت رعاية رئيس الجمهورية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين ، وبمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة، وإستمراراً لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.. الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة إحتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات ، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.



غدا طقس دافئ نهارا وشبورة بكافة الأنحاء والصغرى بالعاصمة 15 درجة غدا طقس دافئ نهارا وشبورة بكافة الأنحاء والصغرى بالعاصمة 15 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



التأمين الصحى يعلن قواعد صرف "شنطة" العلاج للمصابين بكورونا فى العزل المنزلى التأمين الصحى يعلن قواعد صرف "شنطة" العلاج للمصابين بكورونا فى العزل المنزلى

كشفت هيئة التأمين الصحى، قواعد صرف العلاج لحالات كورونا، المعزولة منزليا من مستشفيات هيئة التأمين الصحى، حيث يتم تجهيز شنط العلاج بقسم الطوارئ من خلال صيدلية المستشفى ويتم تسجيل الحالات فى سجل العزل المنزلى ويشمل اسم المريض والحالة المرضية والرقم التأمينى والرقم القومى.

وتضمنت الضوابط أن يتم كتابة العلاج لمرضى العزل المنزلى على تذكرة الاستقبال طبقا للجرعات الموصوفة وطبقا للبرتوكولات العلمية المحدثة، ويتم صرف العلاج للمريض من قسم الطوارئ، ثم استعراض شنط العلاج فى اليوم التالى من صيدلية المستشفى.

وشملت الضوابط تسليم المريض شنطة العلاج وورقة مرفق بها التعليمات وإرشادات العزل المنزلى كما يتم التواصل مع مرضي العزل ومتابعتهم تليفونيا من خلال فرق متابعة الحالات داخل المستشفيات.

وأوضحت هيئة التأمين الصحي أنه يتم صرف علاج كورونا لمنتفعى التأمين الصحى وغير المنتفعين مجانا ويتم تحديث العلاج فى حالة تحديث البروتوكولات من قبل وزارة الصحة.