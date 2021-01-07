شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة نور تحتفى بأعياد الميلاد بأغنية تؤكد اللحمة الوطنية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مجلة نور للأطفال احدى إصدارات المنظمة العالمية لخريجي الأزهر اليوم عمل فني لمشاركة المسيحين احتفالاتهم بأعياد الميلاد، وللتأكيد على اللحمة الوطنية وأن الشعب المصري له تاريخ واحد ومصير مشترك.

جاءت كلمات الأغنية لتغرس في الأطفال العلاقة الودية بين قطبي المجتمع المصري مسلمين ومسيحيين، من خلال قصة جسدت مدى التقارب الذي يربط بين المصريين على اختلاف أديانهم، وللتأكيد على أن المواطنة هي أساس التعايش في هذا الوطن الذي ترتبط جميع أطيافه بعلاقات ودية وحلم مشترك وهو رفعة الوطن وتقدمه.

كما أكدت المجلة في رسالة للأطفال من خلال كلمات الأغنية التي تحكي قصة جارتين هما الطفلتين "زينب ومارية"، أن الصداقة والحب الذي يربطنا لا يمكن أن تضيعهم وشاية الحاسدين، وأن اختلاف الدين ليس سببًا للتفرقة والخلاف، وأننا في أي مكان يجمعنا حب الوطن، كما أن ديننا يأمرنا باحترام الآخر مهما كان دينه.