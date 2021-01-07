شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ الدكتور على جمعة لتعيينه عضوا بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيينه عضوا بمجلس النواب، متمنيًّا له كل السداد والتوفيق.



وكان ”الخليج 365” انفرد بالقائمة الكاملة لأعضاء مجلس النواب المعينين من رئيس الجمهورية، وفقًا للمادة 27 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المعدّل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، والتى تنص على "يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالبرلمان (28 عضوًا)، وضمت القائمة الكاملة عدد من الشخصيات العامة والبارزة بمختلف المجالات".

والقائمة الكاملة لأعضاء مجلس النواب المعينين من رئيس الجمهورية هى:

1- عماد خليل كامل

2- عادل عبد الفضيل

3- محمد سعد عوض الله

4- المستشار إبراهيم الهنيدي

5- منصف نجيب

6- درية شرف الدين

7- حسام غالى

8- نيفين الطاهري

9- عبلة الألفي

10- الشيخ على جمعة

11- جمال السعيد

12- فخرى الفقى

13- محمد عمر الزيات / والد شهيد

14- محمد زكي الوحش

15- الشيخ سالم مراحيل

16- دينا أحمد إسماعيل

17- دينا عبد الكريم

18- إيمان العجوز

19- هدي عبد الستار

20- منال هلال

21- ندي الألفى

22- فرحة الشناوي

23- آية مدني

24- داليا السعدني

25- جيهان زكي

26- سحر عطية

27- كريم سدراك

28- حازم إمام

ويكفل الدستور والقانون لرئيس الجمهورية، سلطة تقديرية في حق تعيين عدد من النواب من أصحاب الخبرات والكفاءات في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية وغيرها، بهدف إثراء الحياة النيابية، على ألا تتجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء بواقع 14 سيدة.

شروط اختيار قائمة المعينين فى مجلس النواب

وحدد القانون شروطا معينة لاختيار النواب المعينين، وهي أن تتوفر في من يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسره، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية

