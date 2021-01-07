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شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: امتحانات الثانوية العامة 2021 في موعدها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة والحوارات على رأسها تأكيد التعليم أن امتحانات الثانوية العامة في موعدها تحت عنوان:" امتحانات الثانوية العامة 2021 في موعدها.. «التعليم»: ستعقد فى يونيو المقبل.. منح الطلاب فرصتين امتحانيتين.. والاختبارات ستكون إلكترونية بأسئلة تقيس الفهم.
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