شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: امتحانات الثانوية العامة 2021 في موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة والحوارات على رأسها تأكيد التعليم أن امتحانات الثانوية العامة في موعدها تحت عنوان:" امتحانات الثانوية العامة 2021 في موعدها.. «التعليم»: ستعقد فى يونيو المقبل.. منح الطلاب فرصتين امتحانيتين.. والاختبارات ستكون إلكترونية بأسئلة تقيس الفهم.