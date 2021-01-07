شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين تنتهى من تنقية كشوف الجمعية العمومية لفرعيتى القاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة العليا لانتخابات النقابتين الفرعيتين للأطباء البيطريين بالقاهرة والجيزة، اجتماع لمتابعة الاستعدادات الخاصة بإجراء الانتخابات المقرر لها 2 فبراير 2021، لضمان إجراء انتخابات نزيهة، فى أجواء تحافظ على سلامة المشاركين بالتصويت، وذلك تحت إشراف الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين.

وانعقد الاجتماع برئاسة الدكتور عبد العزيز الجوهرى رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات القاهرة والجيزة، وعضوية كل من: الدكتور أيمن حلمى، الدكتور الحسينى عوض، الدكتور محمد مبروك، الدكتور أحمد البندارى.

وقال الدكتور أحمد البندارى، المتحدث باسم اللجنة، إن الاجتماع قد أسفر عن عدة قرارات، أهمها: الإعداد للعملية الانتخابيه 2 فبراير المقبل، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن الحفاظ على صحة الأطباء البيطريين خلال مشاركتهم بالتصويت فى الانتخابات، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من مراجعة الكشوف النهائية للمرشحين على كافة مقاعد الفرعيتين واعتمادها، وذلك بعد فحص كل الملفات من خلال الجهات القانونية والقضائية.

وأشار إلى أن اللجنة انتهت من مراجعة وتنقية كشوف أعضاء الجمعية العمومية بنقابتى القاهرة والجيزة، مؤكدا أن كافة عمليات التصويت ستتم تحت إشراف قضائى كامل، وحضور مستشارى هيئة النيابة الإدارية لضمان نزاهتها، موضحا أن اللجنة تُعد حاليا الاشتراطات الخاصة بالعملية الانتخابية وسيتم الإعلان عنها فور الإنتهاء منها.

وطالبت لجنة الانتخابات، كافة أعضاء الجمعية العمومية لنقابتى القاهرة والجيزة، اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال المشاركة بالانتخابات.