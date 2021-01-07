مختار جمعة يبحث مع قيادات هيئة الأوقاف والمجموعة الوطنية المشروعات المشتركة

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القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مساء اليوم الخميس، اجتماعا بقيادات هيئة الأوقاف المصرية بحضور المهندس سيد محروس رئيس مجلس الإدارة ، والمهندس علاء عبد العزيز مدير عام الهيئة ، ومديري منطقتي القاهرة والإسكندرية ، وعدد من قيادات الهيئة، لبحث المشروعات المشتركة بين هيئة الأوقاف المصرية والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف من جهة، وزيادة عملية تحصيل مستحقات الهيئة واستيداء جميع حقوقها من جهة أخرى.



وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه حضر الاجتماع أيضا المهندس شريف مصطفى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ، وعدد من قيادات المجموعة الوطنية .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف المصرية بلغت (1,674,380,155) جنيهًا خلال عام 2020م، وهو أعلى عائد سنوى في تاريخ هيئة الأوقاف المصرية منذ إنشائها ، بزيادة قدرها (174,217,764) مليون جنيه عن العام الماضي 2019م ، بنسبة نمو تقدر بنحو 11,61% ، رغم تداعيات فيروس كورونا، لافتا إلى أن هيئة الأوقاف المصرية، حققت أداءً متميزًا في النصف الأول من العام المالي الحالي ، حيث حققت نموًا فاق التوقعات بزيادة أكثر من 20% في الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2020 / 2021م.