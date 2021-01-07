نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف بقرية سقارة وطريق المريوطية الغربي

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القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، للمراكز والمدن يرافقه رئيس مركز ومدينة البدرشين ومسئولى مديرية الطرق بالمحافظة والشركة المنفذة لأعمال تطوير وتوسيع ورصف طريق آثار سقاره السياحي بداية من كوبري مثلث سقارة حتي بيت الري بطول 1.5 كم وأعمال المرحلة الثانية لتطوير وتوسيع ورصف طريق المريوطية الغربي بداية من كوبري مثلث سقارة حتى مرور ميت رهينة بمسافة 1.5 كم بنطاق مركز ومدينة البدرشين ولإيجاد السيولة المرورية بنطاق المدينة.

ووجه نائب المحافظ بالانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة لنهو الأعمال لتيسير أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتطوير وتوسيع الطرق والشوارع الرئيسية والجانبية تمهيدا لرصفها لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين وفتح محاور مرورية جديدة وتقديم أعلي مستوي من الخدمات لأهالي المحافظة.

وفى السياق كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تابع بدء أعمال تطوير وتوسعة ورصف طريق البر الغربي للمريوطية بدءا من مثلث سقارة بطول 2كم وبتكلفة 8 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة مديرية الطرق الاستثمارية للعام المالي الحالي حيث تمت أعمال إزالة ورفع التعديات الموجودة علي الطريق وترحيل أعمدة الإنارة لتنفيذ اعمال التوسعة.

وأكد المحافظ أنه جاري العمل علي قدم وساق لإنجاز أعمال الرصف والتطوير لعددا من المحاور المرورية مشيراً أنه تم تنفيذ أعمال تخطيط مرورى لشارع ثروت باتجاه جامعة القاهرة وذلك من خلال مديرية الطرق الي جانب صيانة عددا من الباكيات والأسوار الحديدية المتهالكة بكوبرى صفط اللبن حفاظا على سلامة المواطنين المترددين عليه .

جانب من جولة نائب محافظ الجيزة

جولة نائب محافظ الجيزة بقرية سقارة جولة نائب محافظ الجيزة بقرية سقارة

جولة نائب محافظ الجيزة بمشروعات الرصف بقرية سقارة

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف بقرية سقارة