شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرى: تطهير مبنى الوزارة والتشديد على إجراءات النظافة والتعقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم اليوم تطهير مبنى الوزارة والتشديد على إجراءات النظافة و التعقيم باستخدام المطهرات بكافة المكاتب الادارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية والسلالم ودورات المياه والمسجد الملحق كأحد هذه الاجراءات .

أضاف غانم أن ذلك يأتى فى ضوء قرارات مجلس الوزراء باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وفي إطار حرص وزارة الموارد المائية والري علي صحة العاملين بها.

أوضح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أنه يتم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك فى إطار حرص الوزارة على صحة العاملين بها بمختلف الهيئات والمصالح والإدارات التابعة لها، مشيرا الى أنه تم تطهير مبنى الوزارة والجهات التابعة لها والتشديد على إجراءات النظافة والتعقيم باستخدام المطهرات بكافة المكاتب الادارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه كأحد هذه الاجراءات.

أضاف وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة مستمرة وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائي ، مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية .

و شدد عبد العاطى على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائي ، مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية .

يذكر أن الوزارة إتخذت كافة الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا بكافة قطاعاتها وهيئاتها وأجهزتها المختلفة بالمحافظات.