شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير محاضر لصيدليات مخالفة بمنشأة القناطر وإزالة تعديات بأبو النمرس بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر بالجيزة حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالجيزة، وذلك للمرور على صيدليات نطاق المركز، أسفرت عن تحرير 5 مخالفات عدم وجود مدير الصيدليه أو من ينوب عنه، تحت إشراف محمد عبد الراضى.

وقالت محافظة الجيزة إنه بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والتوجيه على متابعة قرار رئيس مجلس الوزراء والتصدي لحالات البناء المخالف

وتحت إشراف محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، أنه تم إزالة سور وغرف من البلوك الأبيض مقام على أرض زراعية بدون ترخيص على مساحة 1000 متر تقريبا تمهيدا لعمل جمالون بطريق مصنع كرسپي طريق الوحدة المحلية بشبرامنت وتم مصادرة أدوات ومواد البناء المستخدمة وتم تسليم المخالف الي مركز شرطة أبو النمرس لتحويله الي النيابة العسكرية.

وأشرف الدكتور فرج عبدالعاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم، على بدء المرحلة الأولى من أعمال رصف الطرق ضمن الخطة الاستثمارية للعام 2020 /2021، حيث تمت أعمال رصف الطبقة الأسفلتية الأولي بعد رفع طبقة تالف الرصف القديم ووضع طبقة من سن الدقشوم بشارع القاضي بمدينة أوسيم، وجاري استكمال الأعمال .

وفى السياق و تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار التصدي لمراكز الدروس الخصوصية المخالفة لقرار الحكومه وضمن اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد وتحت إشراف ومتابعة اللواء خالد عصر رئيس حي الهرم، تم بقطاع منشأة البكاري وكفر غطاطي غلق سنتر تعليمي مخالف للقانون بشارع الشهيد أحمد حمدي من شارع المنشيه ومصادرة محتوياته وجاري اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين .