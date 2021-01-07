شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث مع خبير دولى مشاركة المنظمات والشركات العالمية فى اسبوع القاهرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مع الدكتور أحمد يسرى الخبير الدولى واحد أبناء الوزارة العاملين بالخارج بدولة كندا و الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط وذلك لمناقشة مشاركة المنظمات الدولية والشركات العالمية بأسبوع القاهرة للمياه الذى سيقام فى الفتره من 24-28 أكتوبر القادم تحت شعار "المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص" .

يأتى اختيار موضوع السكان لأول مرة فى المؤتمرات والأحداث العالمية المتعلقة بالمياة لما له من تأثير على مباشر على قطاع المياه نتيجة الضغط الشديد على الطلب لسد احتياجات السكان من مياه الشرب ومياه الري ولتوفير الغذاء وكذلك تنفيذ أنشطة اقتصادية تستوعب الزيادة المضطردة فى السكان وتوفير فرص عمل لها.

تم مناقشة تضمين محور أساسي لربط تأثير تلك الزيادة السكانية والأنشطة المرتبطة بها بالتغيرات العالمية من تغير في المناخ وزيادة الانبعاثات التي تزيد من حدة تلك التغيرات.

ووجه عبد العاطي بدراسه إقامة عدد من المسابقات والتي سوف يعلن عنها بين مختلف فئات المهتمين بقضايا المياه ومنها مسابقة مشروعات التخرج للأقسام ذات العلاقة بالمياه بكافة الكليات ومسابقة أفضل ممارسات لترشيد استخدام المياه بين المزارعين وكذلك مسابقات الباحثين والتي يعلن عنها بالتعاون مع جامعة كوينزلاند الأسترالية ومسابقة أفضل منتج إعلامي للتوعية حول قضايا المياه.