شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى بمسقط يشارك فى قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السفير محمد غنيم سفير مصر لدى سلطنة عمان وزوجته، مساء أمس الأربعاء ، فى قداس عيد الميلاد المجيد بمسقط.

وبدأ الأب سوريال الأنبا بيشوى بتقديم الشكر إلى السلطان هيثم بن سعيد، ووزير الأوقاف والشئون الدينية ودائرة الشئون الدينية بسلطنة عمان، وتمنى كل الخير والرخاء للشعب العمانى، كذلك تقدم بالشكر الى الرئيس السيسي وتمنى أن يعم السلام والرخاء لبلدنا العزيز مصر وأن يحفظها من كل شر.

كما تقدم بالشكر إلى السفير محمد غنيم ولكل أعضاء السفارة وأعضاء الجالية المصرية، والذين اتصلوا هاتفيا أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والذين اضطرتنا ظروف الجائحة لعدم استقبالهم هذا العيد.

وألقى القمص سوريال كلمة عن ميلاد السيد المسيح ولماذا ولد السيد المسيح ودلالات الميلاد وما تعلمناه من تحمل السيدة العذراء التجارب والالام التي مرت بها.

وفى كلمته، أكد السفير محمد غنيم لأبناء الجالية والتى بدأها برسالة التهنئة من فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء المصريين الأقباط بسلطنة عمان كذلك أوضح أنه حرص على الحضور خصيصا لمقابلة أبناء من الجاليىة المصرية وتهنئتهم بالعيد بالرغم من ظروف الجائحة والإجراءات الاحتياطية التى اتخذتها الكنيسة بهذا الخصوص، موضحًا أنه كان لديه خيار صعب أن يطلب من أعضاء السفارة والجالية المصرية وكذلك المدرسة المصرية بعدم الحضور للتهنئة بالعيد تنفيذا لهذه الإجراءات، وكذلك رغبته فى إتاحة فرصة لأكبر عدد من أبناءه المسيحيين للصلاة بالكنيسة، معبرا عن سعادته من كثرة أعداد اخوانهم المصريين المسلمين الذين يحرصون من القلب على الحضور والتهنئة بهذه المناسبة.

وأوضح أنه كان عليه أن يختار بين رغبات أبنائه لما فيه مصلحة الجميع، ولذلك اتخذ قراره بالحضور منفردا وبالنيابة عن كل المسلمين لتهنئة إخوانهم الأقباط المسيحيين والتواجد وسطهم.

وأشار غنيم إلى تلاحم وتعاون أعضاء الجالية المصرية بسلطنة عمان ممثلة في الكنيسة والمسجد والقساوسة والشيوخ وكل أفراد الجالية أثناء جائحة كورونا من إعالة حوالى 11 ألف مصرى وتوفير سكن ما يقرب من 600 آخرين مما كان له أثر فى عدم وجود أى مصرى بالشارع، مما جعل التجربة المصرية حديث المجتمع العماني والصحف العمانية والجاليات الاخرى.