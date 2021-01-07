التأديبية تلغي عقوبة لوم أستاذة جامعية دافعت عن طالب أمام القضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة أستاذة جامعية بقسم المناهج بكلية التربية الرياضية بإحدى الجامعات، لما نُسب إليها من خروجها على مقتضيات الواجب الوظيفي الجامعي، وذلك لبطلان التحقيق المُجرى معها.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.

بداية الواقعة بصدور قرار رئيس الجامعة بتوقيع عقوبة اللوم على الأستاذة الجامعية، لخروجها على مقتضيات الواجب الوظيفي لقيامها بتقديم شهادة موثقة بالشهر العقاري لصالح طالب في دعوى مقامة أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا، وتغليبها المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، ولم ترتض الطاعنة بالعقاب ما جعلها تطعن عليه وتدفع بمخالفته للواقع والقانون .