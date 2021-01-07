شكرا لقرائتكم خبر عن استمرت 30 عامًا.. الإذاعي إمام عمر يتحدث عن صداقته بالراحل وحيد حامد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإذاعي إمام عمر، إنه ارتبط بعلاقة صداقة مع الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد، استمرت 30 عامًا، وكانت علاقتهما وطيدة للغاية يسودها الحب والوفاء.

وأضاف إمام عمر، خلال برنامج «3 ستات» الذي تقدمه الفنانة سلوى محمد على والإعلاميتان سالي حماد وإيمان يوسف، على قناة «صدى البلد»، أن وحيد حامد اختاره وصديقهما محمد الشناوي، للسفر إلى الإسكندرية أثناء ذهابه لطلب يد زينب سويدان، مشيرًا إلى أن قوة علاقته بوحيد حامد بدأت منذ ذلك التوقيت وأصبحت أقوى.

وتابع الإذاعي إمام عمر، أنه اعتاد الذهاب مع وحيد حامد إلى مدينة نيس بعد مهرجان كان، لقضاء عطلتهما، وتناول وجبات الغذاء بالمطاعم هناك، والتسوق أيضًا، موضحًا أن وحيد حامد كان جميلًا وبسيطًا.