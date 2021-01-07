شكرا لقرائتكم خبر عن «القوة الذكية والعلاقات المصرية الأفريقية».. جلسة نقاشية مع إعلاميي جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة آلاء فوزي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، اليوم الخميس، مع وفد الإعلاميين الأفارقة من دولة جنوب السودان الناطقين بالإنجليزية في جلسة نقاشية عن «القوة الذكية والعلاقات المصرية الإفريقية المشتركة».

أوضحت الدكتورة آلاء مفهوم القوة الذكية الذي يعد من مفاهيم العلاقات الدولية، حيث يجمع بين القوة الناعمة المرتبطة بالثقافة والقيم والتأثير الدبلوماسي، والقوة الصلبة المرتبطة بالتأثير في المجال العسكري والاقتصادي.

وتناولت الجلسة تطبيقات على استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها من أهم القوى العظمى، والحرب الباردة القائمة حاليا بين أمريكا والصين.

كما تم التطبيق على استراتيجية بناء الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اقتصاديًا وعسكريًا وثقافيًا وفي مجالات القوة الناعمة المختلفة المصرية.

واختتمت الجلسة بالحديث عن القوة الناعمة المشتركة بين مصر وإفريقيا، وتحديدًا مصر وجنوب السودان.

يأتي هذا اللقاء ضمن فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة التي ينظمها مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة بوزارة الدولة للإعلام، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.

"القوة الذكية والعلاقات المصرية الإفريقية".. جلسة نقاشية مع إعلاميى جنوب السودان

"القوة الذكية والعلاقات المصرية الإفريقية".. جلسة نقاشية مع إعلاميى جنوب السودان