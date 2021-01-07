شكرا لقرائتكم خبر عن "الاسايطة" رواية تناقشنا مكتبة الاسكندرية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحضر الناقد الأمريكي الكبير بيتر جران مناقشة رواية «الاسايطة» للكاتب عادل سعد، كضيف شرف، في تمام السابعة، مساء اليوم الخميس.

وتعقد الندوة المشتركة بين مختبر السرديات في جامعة واسط/ كلية التربية للعلوم الإنسانية ومختبر السرديات في مكتبة الإسكندرية

على منصة GOOGLE MEET

على الرابط

https://meet.google.com/rvp-zxyt-dxy