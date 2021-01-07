شكرا لقرائتكم خبر عن «الأدب والفن التشكيلي».. ندوة بثقافة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث عقد نادى أدب قصر ثقافة المنيا ندوة بعنوان «الأدب والفن التشكيلى»، حيث قدمت الفنانة التشكيلية صفاء خيرى رؤيتها حول فن التصوير ورسم اللوحات الواقعية وتطرقت إلى ماقام به المصريون القدماء من إبداع بهر العالم، وقدم الشعراء والأدباء رؤيتهم حول الفن التشكيلى وعلاقته بالكتابة الأدبية.

كما ألقى بعض الشعراء العديد من القصائد ومنهم الشاعر على محى، باهر زاهر، ابراهيم رأفت، ايمن عبدالباسط، ابراهيم ضاحى، مختار أيمن، أدار الندوة الأديب سعيد عوض، وقد تم تكريم الفنانة صفاء خيرى لمشاركتها الفعالة في النادى.