شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «أكتوبر الجديدة» يناشد حاجزي الوحدات السكنية عدم تسلمها إلا بعد التأكد من جاهزيتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة حاجزي الوحدات السكنية إلى عدم استلام شقق الإسكان الإجتماعى المخصصة لهم إلا بعد التأكد من عدم وجود ترشيح للمياه أو ملاحظات بالتشطيبات، وذلك عقب ورود شكاوى عن سوء حالة الصرف في بعض العمارات السكنية.

وأشار الجهاز إلى أنه بشأن ما أثير عن العمارة (٢٨٢) بقطاع (د)، فإن «جهاز المدينة يؤكد أنه سيتم نهو كافة الملاحظات بهذه العماره في أقرب وقت ممكن، حيث أصدر المهندس عادل النجار رئيس الجهاز، تعليماته لاستشاري المشروع (المركز القومي للبحوث) باتخاذ كافة الإجراءات وتوقيع الجزاءات على الشركة المنفذه لنهو كافة الملاحظات على الوجه الأمثل سواء بالشقق المسلمة أو التي لم يتم تسليمها».