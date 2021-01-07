شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثماني أب ونجله من ضحايا حادث العمرة بمسقط رأسهما بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيّع المئات من أهالي قرية الزرقية التابعة لمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، جثماني هشام رجب محمد، ونجله حازم، اللذين لقيا مصرعهما في حادث مروري بالسعودية، أثناء ذهابهما لأداء مناسك العمرة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة، وتم دفنهما بمقابر العائلة بالقرية وسط بكاء الأهل والأقارب، داعين الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.

كان حادث انقلاب حافلة تقل معتمرين قد وقع على بعد 310 كم من مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وعلى متنها 16 مواطناً مصرياً كانوا متجهين إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، وهو ما نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات.