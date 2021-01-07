شكرا لقرائتكم خبر عن ورش للصلصال أونلاين بـ«ثقافة مطروح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنوعت الأنشطة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة من فرع ثقافة مطروح، حيث قدم قصر ثقافة الطفل الأربعاء سلسلة من ورش الصلصال لذوي الاحتياجات الخاصة أونلاين مع الفنانة هند عبدالحميد، أوضحت فيها طريقة تشكيل مجسمات للحيوانات باستخدام الصلصال الملون.

كما تضمنت السلسلة أربع فيديوهات مختلفة لطريقة تشكيل الأسد وطائر البطريق والبومة والبطة.

كما قدمت م. عبير السيد محاضرة بعنوان «رسمة ومعلومة»، أوضحت خلالها طريقة رسم خريطة مصر الجغرافية، بجانب شرح لطبيعة مصر والتضاريس والبيئات الطبيعية الموجوده بمصر.