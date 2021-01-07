شكرا لقرائتكم خبر عن «قصور الثقافة» تستكمل تنمية مهارات العاملين بها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستكمل الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين الحزمة التدريبية لعشرين من فريق المواقع الإلكترونية بديوان عام الهيئة والأقاليم الثقافية عبر الأونلاين والخاصة «بالصحافة الإلكترونية» في الفترة من 7 إلى 13 يناير الجاري، وذلك دعمًا منها في تنمية قدرات العاملين بها بهدف رصد الأحداث وصناعة خبر بحرفية عالية.

ومن المعروف أن هيئة قصور الثقافة تنتهج في الآونة الاخيرة تدريب العاملين بها على أحدث طرق التواصل مع الجماهير وكيفية التواصل الإلكتروني بسبب جائحة كورونا والتعامل الإلكتروني مع القضايا الأدبية ومايستوجبه من تعلم قدرات جديدة وحديثة مع أدوات التواصل الاجتماعي الحديثة لتفعيل علاقة أكبر وأشمل وأعم مع المبدعين والموهوبين من أجيال الإبداع في فى ربوع مصر.